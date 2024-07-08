В Австралии крупнейший зоопарк запретил обниматься с коалами

В Австралии руководство крупнейшего заповедника и зоопарка коал запретило обнимать эвкалиптовых мишек. Об этом сообщает The Washington Post.

Lone Pine Koala был открыт в штате Квинсленд в 1927 году. Тогда на коал охотились ради их ценного меха, животные оказались на грани вымирания. В заповеднике разрешали обниматься с коалами. Зоопарк посетили многие знаменитости, что привлекло к нему внимание и позволило увеличить финансирование.

Руководству поступили тысячи обращений от защитников дикой природы и ученых, которые утверждали, что коал нельзя брать на руки. По словам экспертов, это нарушает привычный образ жизни животных, так как они спят большую часть дня.

Администрация прислушалась к просьбам зоозащитников и прекратила предоставлять услугу объятий с коалами для посетителей заповедника.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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