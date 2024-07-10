В Турции арестовали 77 человек по делу о взятках на таможне

Полиция турецкой провинции Измир раскрыла коррупционную сеть, чей оборот оценивают в 50 млн лир или 1,5 млн долларов США. 77 подозреваемых арестованы, из них 16 – служащие Таможенного управления, пишет портал Aydinlik.

Полиция провела обыски в управлении таможни и офисах компаний, оказывавших консультативные услуги. Подозреваемыми по делу проходят 139 человек, в отношении 78 выданы ордера на арест. 77 фигурантов задержаны, а один скрылся за границей.

Среди подозреваемых 17 сотрудников таможни, один сотрудник Турецкого института стандартов, 35 сотрудников и 40 членов руководства различных таможенных консалтинговых компаний.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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