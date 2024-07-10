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Стало известно о секретном автопилоте Tesla для VIP-клиентов

Фото: www.tesla.com

Компания Tesla разработала улучшенный автопилот, которым пользовались Илон Маск и знаменитости. При этом обычные покупатели электрокаров не знали о секретной версии.

Источник Insider в компании сообщил, что автопилот Маска и других VIP-клиентов был доработан. В частности, в компьютер загрузили карты маршрутов, по которым чаще всего двигались привилегированные пользователи.

«Мы намеренно улучшали автопилот Маска, чтобы система выглядела лучше, чем она есть на самом деле. Это казалось нечестным», – рассказал собеседник издания.

Популярные блогеры и инфлюенсеры делились в соцсетях со своими подписчиками тем, как они довольны функциями «умного» помощника, но не уточняли, что речь идет об «особой» версии, которая более продвинута и эффективна, чем серийный автопилот.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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