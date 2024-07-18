В Ницце неизвестные устроили пожар, в котором погибли семь человек

В Ницце полиция расследует гибель людей на пожаре. Основной версией считается поджог. Об этом сообщает Le Parisien.

Пожар произошел около двух часов ночи в квартале Мулен. Огнем были охвачены несколько квартир на седьмом и восьмом этажах жилого дома. Несколько десятков человек были эвакуированы.

Пожарные снимали жильцов с подоконников с помощью лестниц, один человек выпрыгнул из окна и был госпитализирован в тяжелом состоянии. После тушения в одной из квартир обнаружили тела шестерых членов одной семьи. В общей сложности в пожаре погибли семь человек, в том числе четверо детей.

Следователи осмотрели место происшествия и пришли к выводу, что причиной пожара стал поджог. Очевидцы заявляют, что видели трех человек в балаклавах, которые разлили легковоспламеняющуюся жидкость, подожгли ее и уехали на автомобиле. В мэрии города подтвердили, что злоумышленники попали на камеры наружного наблюдения. Предположительно, поджог мог быть связан с разборками наркоторговцев.

Ницца, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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