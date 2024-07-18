В Японии 14 школьников попали в больницу из-за острых чипсов

В Японии 14 учеников попали в больницу после того, как съели очень острые чипсы. Об этом сообщает Japan Today.
Инцидент произошел в средней школе в Токио. Один из школьников принес пакетик чипсов и угостил 30 одноклассников. 13 девочек и один мальчик пожаловались на тошноту и острую боль в животе. Пострадавших госпитализировали.
Отмечается, что на упаковке чипсов была информация о том, что они чрезмерно острые. Производитель на своем сайте даже установил маркировку «18+» на этот товар, что, впрочем, никак не ограничивает несовершеннолетних в покупке снека.
Токио, Зоя Осколкова
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