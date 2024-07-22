При стрельбе в США три человека погибли и 16 получили ранения

В США в результате стрельбы три человека погибли, еще 16 получили огнестрельные ранения. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Перестрелка произошла в городе Индианола штата Миссисипи. По данным правоохранителей, три человека получили смертельные ранения, 16 пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
Отмечается, что всем погибшим было по 19 лет. Личности участников перестрелки и причины случившегося устанавливаются.
По словам очевидцев, на улице собралась большая толпа молодых людей, затем прогремели выстрелы. Полицейские опрашивают свидетелей.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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