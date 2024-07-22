На юге Японии извергается вулкан с тремя кратерами

На юге Японии началось извержение активного вулкана Сакурадзима с тремя кратерами. Об этом сообщает телеканал NHK.
Верхний кратер Минамидаке выпустил столб пепла на высоту около четырех километров. Пепельный шлейф разлетелся в радиусе около километра.
Сейсмологи не зафиксировали сильных землетрясений. Однако местных жителей призвали соблюдать осторожность. По оценкам метеорологов, внутри вулкана скопилось много газа, что и привело к взрывному типу извержения. Не исключено, что выбросы пепла будут продолжаться.
Вулкан Сакурадзима находится на полуострове Осуми острова Кюсю в японской префектуре Кагосима. Гора высотой 1117 метров имеет три пика. Сакурадзима является действующим стратовулканом, с 1955 года он постоянно извергается.
Токио, Зоя Осколкова
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