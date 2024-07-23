В Перу автобус с пассажирами упал в 200-метровую пропасть

В Перу автобус с пассажирами сорвался в пропасть и упал с высоты 200 метров. По последним данным, погибли девять человек. Об этом сообщает издание Pulzo.

Автокатастрофа произошла в провинции Тарма. В автобусе ехали 20 участников оркестра Antologia del Folklore. Предположительно, водитель уснул за рулем и свернул с дороги.

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Восемь пострадавших скончались на месте аварии, еще один умер от полученных травм по дороге в больницу.

В дорожной полиции отметили, что данный участок трассы очень опасный, это уже третий случай за последнее время. Кроме сложного ландшафта ситуацию усугубляет плохое состояние дороги.

Лима, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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