В Перу автобус с пассажирами упал в 200-метровую пропасть

В Перу автобус с пассажирами сорвался в пропасть и упал с высоты 200 метров. По последним данным, погибли девять человек. Об этом сообщает издание Pulzo.
Автокатастрофа произошла в провинции Тарма. В автобусе ехали 20 участников оркестра Antologia del Folklore. Предположительно, водитель уснул за рулем и свернул с дороги.
На место прибыли сотрудники экстренных служб. Восемь пострадавших скончались на месте аварии, еще один умер от полученных травм по дороге в больницу.
В дорожной полиции отметили, что данный участок трассы очень опасный, это уже третий случай за последнее время. Кроме сложного ландшафта ситуацию усугубляет плохое состояние дороги.
Лима, Зоя Осколкова
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