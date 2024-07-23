Производитель Барби начал продажу слепой и темнокожей куклы с синдромом Дауна

Компания Mattel расширила линейку кукол Барби двумя новиками: «Слепая Барби» и «Черная кукла Барби с синдромом Дауна». Производитель заявил, что новые куклы помогут детям самовыражаться.

«Барби – это нечто большее, чем просто кукла. Она олицетворяет самовыражение. Мы с гордостью подтверждаем инклюзивность в сфере кукол», – цитирует сообщение компании телеканал Fox.

Куклы созданы при содействии Американского фонда слепых и Национального общества людей с синдромом Дауна. У слепой Барби есть локтевые шарниры, чтобы удобнее было пользоваться тростью, входящей в комплект вместе с солнцезащитными очками. Темнокожую новинку продают в платье сине-желтой цветовой гаммы, которая символизирует осведомленность о синдроме Дауна, а принт ткани содержит знаки, связанные с этим заболеванием.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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