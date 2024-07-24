ЦАХАЛ убила 89 человек и ранила 250 «самой кровавой» атакой на Хан-Юнис

По меньшей мере 89 палестинцев были убиты и 250 ранены в Хан-Юнисе во время израильской атаки, которую очевидцы назвали «одной из самых кровавых». В городе остались люди, лишенные доступа к еде и воде из-за слишком короткой эвакуации, передает телеканал «Аль-Джазира».

ЦАХАЛ объявила эвакуацию в Хан-Юнисе и уже через сутки начала бомбить разные районы города. Оттуда сбежали около 150 тыс. человек, но многие из-за отчаяния и страха не смогли вовремя покинуть город. Все районы Газы полны беженцами, везде разруха, и людям попросту некуда отступать.

«Все улицы заполнены людьми, особенно в районе Аль-Маваси, который также несколько раз подвергался нападениям со стороны израильских войск. Уже три дня в некоторые районы Хан-Юниса не могут добраться парамедики. Вот почему мы ожидаем увеличения числа погибших и раненых», – заявили в организации Euro-Med Human Rights Monitor.

С момент эскалации конфликта убиты 39 145 палестинцев и ранены 90 257 человек.

Газа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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