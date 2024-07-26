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Пятница, 26 июля 2024, 12:17 мск

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В Болгарии при взрыве на складе пиротехники погиб человек

В Болгарии произошел пожар на складе пиротехнических устройств. По последним данным, один человек погиб, еще один получил ожоги. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

ЧП случилось накануне в населенном пункте Елин-Пелин, находящемся неподалеку от Софии. Город объявили зоной бедствия, из-за взрывов, которые продолжались всю ночь.

На данный момент известно, что один человек скончался в больнице. Врачи борются за жизнь еще одной женщины, получившей ожоги 85% поверхности тела.

В мэрии уточнили, что на складе хранилась именно пиротехническая продукция, а не боеприпасы. Национальная прокуратура и прокуратура Софии проводят расследование.

Специалисты на месте проводит мониторинг качества воздуха. На данный момент, по мнению властей, необходимости эвакуировать население нет.

София, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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