В Болгарии при взрыве на складе пиротехники погиб человек

В Болгарии произошел пожар на складе пиротехнических устройств. По последним данным, один человек погиб, еще один получил ожоги. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.
ЧП случилось накануне в населенном пункте Елин-Пелин, находящемся неподалеку от Софии. Город объявили зоной бедствия, из-за взрывов, которые продолжались всю ночь.
На данный момент известно, что один человек скончался в больнице. Врачи борются за жизнь еще одной женщины, получившей ожоги 85% поверхности тела.
В мэрии уточнили, что на складе хранилась именно пиротехническая продукция, а не боеприпасы. Национальная прокуратура и прокуратура Софии проводят расследование.
Специалисты на месте проводит мониторинг качества воздуха. На данный момент, по мнению властей, необходимости эвакуировать население нет.
София, Зоя Осколкова
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