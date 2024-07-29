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Понедельник, 29 июля 2024, 13:26 мск

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В США семь человек пострадали при массовой стрельбе в парке

В американском штате Нью-Йорк семь человек получили огнестрельные ранения при стрельбе в парке. Один пострадавший скончался, за жизнь второго борются врачи. Об этом сообщает New York Post.

Перестрелка произошла в парке Мэйплвуд города Рочестер. Погиб один человек в возрасте 20 лет, еще один человек находится в критическом состоянии. Пятеро пострадавших были доставлены в больницу.

Полицейские устанавливают точное число и личности участников перестрелки, выясняются причины конфликта.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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