В британском Саутпорте 39 полицейских пострадали во время беспорядков

Порядка 39 сотрудников полиции пострадали в результате беспорядков в британском Саутпорте. Там толпа мужчин забросала камнями мечеть после убийства трех девочек в соседнем Мерсисайде.

В понедельник 29 июля неизвестный с ножом напал на участниц детского танцевального семинара. Три девочки шести, семи и девяти лет были убиты, семь детей ранены, пятеро находятся в критическом состоянии. Также ранены две женщины, пытавшиеся защитить детей. По данным Daily Mail, полиция задержала 32-летнего мужчину, одетого во все черное в жаркий день и имевшего при себе складной нож. Sky News уточняет, что арестован подросток 17 лет, уроженец Великобритании.

Полиция призвала соцсети не распространять ложную информацию и не нагнетать обстановку, но вечером 30 июля толпа мужчин в масках собралась у мечети и повела себя агрессивно. Вскоре акция протеста переросла в беспорядки, полиция отправила на место дополнительны силы, туда же прибыли около 10 машин скорой помощи.

39 полицейский пострадали, нескольким медики оказали помощь на месте, но 27 отвезли в больницу. Из толпы летели бутылки с зажигательной смесью, камни, обломки кирпичей.

Жители города Саутпорт призвали прекратить насилие из уважения к погибшим детям и их семьям.

Саутпорт, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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