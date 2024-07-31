Во Франции женщина устроила стрельбу в детском саду

Во Франции вооруженная ножом и пистолетом женщина устроила стрельбу в детском саду. Об этом сообщает телерадиокомпания BFM.
Инцидент произошел в городе Ницца. Женщина вошла в кабинет директора и выстрелила два раза. Патроны оказались холостыми.
Прибывшие на место полицейские применили электрошоковый пистолет и задержали нападавшую. Во время обыска у нее обнаружили нож.
Отмечается, что маленькую дочь этой женщины принудительно поместили в ясли. Таким образом, мать надеялась вернуть себе ребенка.
Париж, Зоя Осколкова
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