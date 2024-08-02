В Замбии задержали гражданина России за попытку вывезти валюту

В Замбии задержали гражданина России, который пытался вывезти крупную партию валюты четырех африканских стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россиянин и его коллега-гражданин США были задержаны на границе, когда пытались задекларировать валюту. «Паспорта отобрали, телефон отобрали... Мы сидим в отеле под расследованием, вот в такой ситуации, без возможности выехать», – сказал мужчина.

При этом ранее Agence France-Presse со ссылкой на пресс-секретаря комиссии по борьбе с оборотом наркотиков Замбии Алана Тамба сообщало, что задержанные были освобождены под залог. Эта информация оказалась несоответствующей действительности.

По мнению адвокатов, единственным их проступком являлось нарушение валютного законодательства, но за это по закону полагается лишь штраф в размере 500 долларов.

По словам россиянина, он и американец провели ночь в СИЗО. Сейчас их обвиняют в отмывании денег. Он и его коллега приобрели малавийскую валюту, которая считается неконвертируемой. «Мы не купили ее в банке, данную валюту мы купили с улицы. Вот мы купили это на рынке. Вся проблема началась с того, что у нас не было документов о покупке денег», – добавил гражданин РФ.

Лусака, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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