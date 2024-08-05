Премьер Бангладеш ушла в отставку и покинула страну

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну. Командующий армией встретится с президентом страны для формирования временного правительства, передает Reuters.

Шейх Хасина покинула свой пост и вместе с сестрой улетела из страны на военном вертолете, рассказали несколько источников. Они разошлись в сведениях о том, куда направилась бывшая глава правительства: в Индию или Финляндию. Сообщение местных СМИ об отставке премьер-министра вызвало массовые демонстрации в Дакке, тысячи людей ликовали, а некоторые в запале штурмом взяли резиденцию Хасины и вынесли оттуда мебель и некоторую технику.

Командующий армией генерал Вакер-Ус-Заман заявил в телевизионном обращении, что вскоре будет сформировано временное правительство. Для этого он намерен встретиться с президентом. Командующий призвал граждан сохранять спокойствие.

На фоне охвативших страну беспорядков посольство РФ в Бангладеш призвало своих сограждан выполнять все распоряжения местных властей и соблюдать комендантский час.

«На всей территории Бангладеш до особого распоряжения правительства действует комендантский час. Убедительно просим вас соблюдать введённые правила и не покидать места проживания», – говорится в сообщении российской дипмиссии.

Накануне около 100 человек погибли в массовых беспорядках по всей стране. 5 августа по меньшей мере шесть человек погибли в результате столкновений протестующих и полиции. На улицы также вывели военных для наведения порядка.

Дакка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube