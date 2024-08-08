В секторе Газа 27 человек погибли от израильских ударов за сутки

По меньшей мере 27 человек убиты и 77 ранены в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки. Целая семья сгорела в палатке в результате прилета в Хан-Юнисе, передает телеканал «Аль-Джазира».

Очевидцы назвали минувшие сутки «особо кровавыми» из-за массированных атак ЦАХАЛ на центральную и южную части сектора Газа. В анклаве не осталось безопасных мест, даже объявленные такими территории регулярно подвергаются бомбежкам.

Большинство из 27 погибших – женщины и дети. 18 стали жертвами ударов по городу Хан-Юнис, остальные убиты в городе Дейр-эль-Балах.

По данным Минздрава Газы, число погибших с момента эскалации конфликта увеличилось до 39 699 человек, число пострадавших достигло 91 722 человек. Более 200 палестинцев были задержаны и находятся в израильских тюрьмах.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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