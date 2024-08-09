ЦАХАЛ возобновила наземную операцию в Хан-Юнусе

Армия Израиля объявила о начале новой наземной операции в городе Хан-Юнус на юге сектора Газа. В результате 30 авиаударов убиты 15 и ранены 30 человек.

Израильские войска за несколько часов нанесли порядка 30 авиаударов по целям в регионе. Среди целей были две школы, в которых прятались беженцы. По меньшей мере 15 человек погибли и 30 ранены. Удары также пришлись по жилым домам и объектам инфраструктуры. Очевидцы рассказали, что восточный Хан-Юнис становится непригодным для проживания, превращаясь постепенно в пустыню, передает телеканала «Аль-Джазира».

Мирным жителям предписали покинуть город, но многим некуда идти, потому что они пришли в Хан-Юнус в поисках безопасного места из обстреливаемых районов. Тысячи перемещенных женщин, детей и пожилых вынуждены снова пробираться среди руин, взяв собой лишь самые необходимые вещи, пишет агентство «Анадолу».

В агентстве отметили, что объявление о новой операции ЦАХАЛ обнародовано сразу после призыва США, Египта и Катара возобновить в Каире или Дохе переговоры о прекращении огня и обмене пленными в секторе Газа. Обсуждение перемирия предложено провести 15 августа.

Хан-Юнус, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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