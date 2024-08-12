В Австралии вертолет врезался в здание гостиницы

В Австралии вертолет столкнулся со зданием отеля. В результате один человек погиб, еще двое получили травмы. Об этом сообщает The Guardian.

Авария произошла в австралийском Кэрнсе, штат Квинсленд. Вертолет врезался в здание гостиницы, расположенной в самом центре города.

При столкновении обломки воздушного судна упали в бассейн. Из отеля и близлежащих зданий эвакуировали около 400 человек. В вертолете был один пилот, он скончался от полученных травм. Два постояльца пострадали и были госпитализированы.

Отмечается, что в компании, которой принадлежал вертолет, сообщили, что этот полет не был согласован. Правоохранительные органы проводят расследование.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube