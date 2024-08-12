В Индии семь человек погибли во время давки в храме

В индийском штате Бихар на востоке Индии произошла давка во время празднования в храме. По последним данным, семь человек погибли, десятки пострадали.

По данным телеканала NDTV, началось все с драки между продавцами цветов. Полицейские применили дубинки, чтобы повлиять на участников конфликта. Люди, стоявшие в очереди в храм, бросились бежать, возникла паника.

В давке семь человек получили смертельные травмы, еще 35 человек госпитализированы.

Родственники жертв и пострадавших обвиняют местную администрацию в плохой организации мероприятия. Они утверждают, что причиной давки стали непрофессиональные действия кадетов-волонтеров, которых привлекли для обеспечения безопасности.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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