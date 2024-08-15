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Четверг, 15 августа 2024, 12:01 мск

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В Канале белые медведи растерзали смотрителя радара

В Канаде два белых медведя растерзали смотрителя на радиолокационной станции противовоздушной обороны. Об этом сообщает The New York Times.

Инцидент произошел на острове Бревурт в канадской Арктике. Мужчина занимался обслуживанием оборудования радара, когда на него напали белые медведи.

С тяжелыми травмами пострадавшего доставили в больницу, однако медики не смогли спасти ему жизнь.

Охотоведы выследили хищников и застрелили их. Вероятно, медведи напали на смотрителя из-за чувства голода, когда не смогли найти более подходящей добычи.

Оттава, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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