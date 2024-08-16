В Пуэрто-Рико ураган оставил без света сотни тысяч жителей

Ураган «Эрнесто», который оставил без света половину жителей Пуэрто-Рико, усилился до второй категории и приблизился к Бермудским островам. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Порывы ветра в эпицентре шторма достигают скорости 140 километров в час. Ураган находится примерно в 660 км к юго-западу от Бермудских островов и движется со скоростью 22 километра в час.

«Эрнесто» сформировался в Атлантическом океане 13 августа. Шторм обрушился на Пуэрто-Рико и оставил без электричества почти половину из 1,5 млн потребителей острова. Затем он усилился до второго уровня по шкале Саффира – Симпсона.

Сан-Хуан, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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