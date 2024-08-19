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Столица США возглавила рейтинг наименее желанных для проживания городов

Фото: pixabay

Вашингтон второй год подряд возглавляет рейтинг городов США, в которых меньше всего хотели бы жить американцы. Об этом свидетельствуют результате исследования, проведенного американской компанией Clever.

Треть (33%) опрошенных назвали столицу одним из худших городов страны. Год назад так считал каждый пятый (20%).

За Вашингтоном идут Нью-Йорк, Сан-Франциско, Чикаго, Детройт, Лос-Анджелес, Балтимор, Бирмингем, Атланта и Буффало.

Основной проблемой проживания в этих городах участники опроса назвали стоимость жизни, в первую очередь – недоступное жилье. На втором месте среди ключевых проблем – высокий уровень преступности. Кроме того, мегаполисы страдают от деградации промышленной инфраструктуры – еще одного фактора, отталкивающего американцев.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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