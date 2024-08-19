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Понедельник, 19 августа 2024, 15:45 мск

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Более 10 человек убиты за утро в секторе Газа

Архив. Скриншот видео Al Jazeera

Более 10 человек убиты израильскими ударами по сектору Газа за утро 19 августа. Общее число погибших достигло 40 139 человек.

По данным Минздрава Газы, общее число жертв израильского наступления в анклаве достигло 40 139 человек, еще 92 743 получили ранения. За последние 24 часа погибли по меньше мере 40 человек, из них более 10 – только за утро 19 августа.

В ЦАХАЛ подтвердили, что за минувшие сутки их ВВС нанесли удары по 45 целям в секторе Газа. Результатом стала смерть двух боевиков ХАМАС, которые якобы запускали ракеты по израильским военным. Представитель ЦАХАЛ также сообщил, что наземная операция на юге Рафаха идет активно, за сутки убиты «десятки террористов», изъято оружие и разрушена наземная инфраструктура и подземные тоннели боевиков, передает Al Jazeera.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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