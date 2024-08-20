Старейшая жительница Земли умерла в Испании в возрасте 117 лет

Мария Браньяс Морера умерла в возрасте 117 лет в доме престарелых в Испании. Она была старейшим человеком в мире, пишет Daily Mail.

Морера родилась в США, но последние 20 лет жила в Испании и находилась в доме престарелых в городе Олот. Специалисты всегда восхищались ее психическим и физическим здоровьем, но во вторник она пожаловалась на слабость.

Родственники Марии Морера сообщили, что женщина умерла безболезненно и спокойно – во сне. Она чувствовала, что конец ее жизни близок, и завещала всем родным и знакомым не печалиться из-за ее ухода.

Сейчас старейшим человеком в мире является жительница Японии Томико Итоока в возрасте 116 лет.

Олот, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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