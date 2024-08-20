В Японии 16 человек пострадали из-за нападений дельфинов

В Японии участились случаи нападений дельфинов на людей. Об этом сообщает The New York Times.

Только за последний месяц 16 человек получили ранения в результате нападений дельфинов в префектуре Фукуи. За три года зарегистрировано 50 таких случаев.

На днях 50-летний мужчина был укушен морским млекопитающим на пляже в городе Цуруга. Дельфин дважды схватил отдыхающего за руки. Спасатели рекомендуют купающимся сразу же выходить из воды при виде плавников на поверхности.

По словам экспертов, высокая активность дельфинов может быть связана с периодом размножения. Не исключено, что речь идет об одной особи, которая по неизвестным причинам проявляет агрессию к людям.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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