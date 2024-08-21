В Японии задержали более 200 рейсов из-за пропавших из магазина ножниц

В аэропорту Японии задержали и отменили более 200 рейсов из-за пропавших из магазина ножниц. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в Титосе на острове Хоккайдо. Сотрудники магазина в зоне ожидания внутренних перелетов сообщили в службу безопасности о пропаже ножниц.

На время проверки все рейсы были приостановлены из-за опасений, что злоумышленник мог использовать острый предмет, чтобы угрожать экипажу или пассажирам во время полета.

Спустя несколько часов ножницы нашлись в том же магазине. В результате 36 перелетов были отменены, более 200 задержаны.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube