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Среда, 21 августа 2024, 11:59 мск

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В Японии задержали более 200 рейсов из-за пропавших из магазина ножниц

В аэропорту Японии задержали и отменили более 200 рейсов из-за пропавших из магазина ножниц. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в Титосе на острове Хоккайдо. Сотрудники магазина в зоне ожидания внутренних перелетов сообщили в службу безопасности о пропаже ножниц.

На время проверки все рейсы были приостановлены из-за опасений, что злоумышленник мог использовать острый предмет, чтобы угрожать экипажу или пассажирам во время полета.

Спустя несколько часов ножницы нашлись в том же магазине. В результате 36 перелетов были отменены, более 200 задержаны.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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