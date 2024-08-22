В Пакистане двое детей погибли при стрельбе по школьному фургону

В Пакистане неизвестные открыли огонь по фургону, который перевозил школьников. Двое детей погибли, шестеро получили ранения. Об этом сообщает портал Dawn.

Инцидент произошел в пакистанской провинции Пенджаб. Неизвестные расстреляли автомобиль со школьниками.

В результате два ребенка получили смертельные ранения, еще пятеро госпитализированы. Всем школьникам было от 10 до 12 лет.

Кроме того, ранен водитель. Предположительно, он и был целью стрелявших.

Подозреваемые скрылись с места преступления. Проводится расследование.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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