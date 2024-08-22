В Ботсване обнаружили полукилограммовый алмаз

В Ботсване обнаружили один из самых крупных алмазов в мире. Вес необработанного камня достигает 2492 карата (498 г). Об этом сообщает канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp.

Алмаз был найден на руднике Карове на северо-востоке страны. В компании отметили, что добыть столь крупный камень удалось благодаря применению новой рентгеновской технологии XRT, которая позволяет обнаруживать и извлекать большие алмазы в целом виде.

Самым крупным алмазом в истории человечества считается найденный в ЮАР в 1905 году «Куллинан». Его масса составляла 3106 каратов (или 621 г).

Габороне, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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