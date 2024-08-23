В Таиланде семья из России пропала без вести после оползня

На тайском острове Пхукет после продолжительных ливней сошел оползень. По последним данным, пять человек погибли, еще два гражданина России числятся пропавшими без вести.
Обвал произошел на склоне горы в районе Карон. В результате оползня была наполовину разрушена вилла, где проживала семейная пара из России, а также находились несколько человек обслуживающего персонала.
Прибывшие на место спасатели обнаружили пять тел погибших, четверо из числа которых предположительно были гражданами Мьянмы.
В настоящее время проводится поисковая операция, спасатели продолжают разбирать завалы на месте оползня в поисках жильцов дома, которые пока считаются пропавшими без вести.
Бангкок, Зоя Осколкова
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