В Киеве начались перебои со светом и водой после взрывов

По всей Украине прошли экстренные отключения электроснабжения после сообщений о взрывах в ряде областей. В Киеве перебои не только со светом, но и с водой, пишут городские паблики.

Местные жители сообщили о взрывах в Киеве, Житомире, Виннице, Одессе, во Львовской, Ивано-Франковской областях. В компании Yasno сообщили, что удары пришлись по объектам энергосистемы. Это же подтвердили в офисе украинского президента.

ДТЭК объявил об экстренных отключениях света по всей территории Украины из-за повреждений на сетях. Об отключениях света сообщил жители Львова, Николаева, Одессы.

Мэр Киева Виталий Кличко также написал в блоге об отключениях света в нескольких районах города и сослался на «проблемы в общеукраинской сети». Киевляне пожаловались, что света нет на правом берегу, а позже отключения прошли и по левому берегу. На фоне массовых перебоев в электроснабжении несколько районов украинской столицы остались без воды, в частности, Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Голосеевский районы.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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