В Нидерландах Uber получил штраф за отправку данных в США

Суд в Нидерландах оштрафовал американскую Uber Technologies за передачу данных в США. Сумма штрафа составила 290 млн евро.

Компания предоставляла услуги такси и доставки еды и собирала данные о водителях. В базу попадала информация об удостоверяющих личность документах, состоянии здоровья, банковские реквизиты, иногда сведения о судимости. Все сведения должны были храниться на серверах в Европе, но самом деле уходили в США.

Нидерландская служба по защите данных раскрыла обман и заявила о нарушении Общего регламента ЕС по защите персональных данных. Французские водители возмутились нарушением их прав и пожали жалобу. Рассмотрение происходило в Нидерландах, по месту нахождения европейской штаб-квартиры компании.

Штраф составил 290 млн евро. Uber планирует оспорить решение передает «Интерфакс».

Амстердам, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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