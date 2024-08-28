В Таджикистане создадут картотеку граждан, доверяющих гадалкам и колдунам

Министерство внутренних дел Таджикистана создаст реестр граждан, которые доверяют гадалкам и колдунам. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

«В результате проведения оперативно-профилактических проверок установлено, что некоторые граждане верят в колдовство, ходят к гадалкам и колдунам, платят им за совершение преступных действий и доверяют их предсказаниям. Только за последний месяц в список Министерства внутренних дел внесено более 150 таких лиц, в их отношении принимаются законные меры», – пояснили в МВД.

«В связи с этим, в дальнейшем Министерством внутренних дел Республики Таджикистан для предотвращения подобных нарушений все граждане, которые ходят к гадалкам и колдунам, также будут приглашаться в отделы Министерства внутренних дел, в их отношении будут составляться материалы и помещаться в картотеку МВД вместе с их фотографиями», – уточнили в министерстве.

Душанбе, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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