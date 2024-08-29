На Ямайке огромная акула откусила голову подростку

На Ямайке 16-летний школьник стал жертвой нападения тигровой акулы. Об этом сообщает Jamaica Observer.

Мальчик ушел заниматься подводной охотой и не вернулся. На его поиски отправились водолазы и волонтеры. На следующие сутки они обнаружили тело подростка без головы и руки.

Когда труп доставали из-под воды, дайверы увидели неподалеку большую тигровую акулу. Вероятно, именно она напала на школьника.

Президент местного общества рыбаков заявил, что это первый смертельный случай нападения акулы в этом районе за долгие годы. Предположительно, хищница приплыла к берегу, следуя за круизным лайнером, а затем осталась в заливе и в поисках пищи напала на ребенка.

Кингстон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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