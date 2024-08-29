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Четверг, 29 августа 2024, 16:08 мск

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Израиль провел самую крупную за 20 лет военную операцию на оккупированном Западном берегу

Скриншот видео Aljazeera

Сотни израильских солдат действуют на оккупированном Западном берегу реки Иордан в Дженине, Тулькарме и лагере беженцев Фара близ Тубаса. Тель-Авив назвал происходящее самой крупной военной операцией за последние 20 лет.

Атаки на оккупированном Западном берегу заметно усилились в последние два дня, когда погибли 18 палестинцев, меньшей мере 22 ранены, а 20 арестованы. С момента эскалации конфликта число убитых палестинцев в регионе составило 662 человека, раненых – 5400 человек.

Израильские войска напали в нескольких местах сразу. Кроме того, в Дженине израильские бульдозеры перекопали дороги, повредив коммуникации. В Тулькарме войска остановились на окраине после взрыва, предположительно СВУ, который должен был их задержать. Этот город подвергся самым масштабным израильским налетам, передает телеканал «Аль-Джазира».

Аналитики предположили, что Израиль испугался новых палестинских движений, которые сформировались на Западном берегу. Подпольные ячейки пропалестинского движения устали поддерживать статус-кво и переходят к активным действиям. Поэтому израильские силы ощутили необходимость в «более активной наступательной стратегии».

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил гибель людей на оккупированном Западном берегу и призвал Израиль немедленно прекратить операцию. Он вновь призвал Тель-Авив защитить мирных жителей и обеспечить их безопасность.

«Все пострадавшие должны иметь доступ к медицинской помощи, а гуманитарные работники должны иметь возможность добраться до всех нуждающихся. Эти опасные события усугубляют и без того взрывоопасную ситуацию на оккупированном Западном берегу и еще больше подрывают Палестинскую администрацию», – сказал Гутерриш.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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