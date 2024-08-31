В Бразилии блокируют соцсеть X: Маск возмущен

Известный американский бизнесмен Илон Маск назвал решение властей Бразилии приостановить работу его соцсети Х беспрецедентной атакой на свободу слова. По его словам, подобная ситуация возможна и в США.

Накануне судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис распорядился приостановить работу соцсети X в стране после неисполнения требования назначить юридического представителя. Для тех, кто попытается обойти ограничение, в том числе через VPN, установлен ежедневный штраф в размере 50 тысяч реалов ($8,9 тысячи).

«Нападения на свободу слова, совершенные в этом году, беспрецедентны для XXI века. Свобода слова – основа демократии, и неизбранный псевдосудья в Бразилии разрушает ее в политических целях», – заявил Маск.

По его мнению, аналогичная ситуация возможна и в США, если Камала Харрис одержит победу на предстоящих выборах президента.

Бразилиа, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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