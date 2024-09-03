В Африке 129 человек погибли при попытке побега из тюрьмы

В Демократической Республике Конго заключенные устроили бунт и попытались сбежать. В результате погибли 129 человек, еще 59 пострадали. Об этом сообщил министр внутренних дел и безопасности страны Жакмен Шабани.

Массовый побег заключенных произошел в тюрьме Макала. В результате пожаром были уничтожены ряд административных зданий и продовольственные склады.

Сотрудники учреждения и полицейские после предупреждений открыли огонь по беглецам. Из 129 человек 24 погибли от огнестрельных ранений, остальные скончались от полученных травм в результате возникшей давки.

Кроме того, сообщается о 59 пострадавших. Известно также, что несколько женщин подверглись изнасилованию.

В правительстве заявили, что ситуацию удалось взять под контроль. Проводится расследование.

Отмечается, что тюрьма Макала, рассчитанная на 1,5 тысячи человек, уже давно была переполнена.

Киншаса, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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