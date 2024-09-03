Штатам угрожает массовое обрушение мостов из-за жары

Все больше мостов в США приходят в негодность на фоне растущей температуры и влажности. Штатам грозит массовое обрушение переправ, не рассчитанных на нынешние климатические условия, пишет New York Times.

Четверть мостов в США построены до 1960 года и давно нуждаются в ремонте. Экстремальная жара и частые наводнения плохо влияют на старые материалы и ускоряют разрушение перекрытий и механизмов.

«Становится так жарко, что мосты могут буквально развалиться, как игрушечные конструкторы», – сказал изданию один из экспертов. Каждый четвертый стальной мост в Штатах может обрушиться к 2050 году, а к 2040 году властям придется массово закрыть или реконструировать переправы.

Неисправные мосты уже начинают влиять на цепочки поставок и стоимость товаров. Каждое закрытие добавляло примерно 2,5 млн долларов в день к расходам на грузоперевозки из-за задержек и дополнительного топлива.

Администрация Байдена попыталась решить эту проблему и в 2021 году утвердила финансирование в 110 млрд долларов на транспортные проекты, включая ремонт мостов. Но новые стандарты только разрабатываются, а материалы постоянно дорожают. Когда документы примут, стоимость ремонта и строительства вырастет в разы, и выделенных денег просто не хватит.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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