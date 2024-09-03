Авиакомпания отменяет рейсы из-за проблем с двигателями на Airbus

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific проводит проверку десятков своих самолетов A350 из-за проблем с двигателями. В результате был отменен ряд рейсов. Об этом сообщает The New York Times.

Неисправность была обнаружена на воздушном судне, которое должно было вылететь из Гонконга в Цюрих 2 сентября. Сразу после взлета у борта отказал двигатель, самолет отработал топливо и вернулся в аэропорт.

Технические неполадки возникли в компоненте двигателя Rolls-Royce Trent. Руководство перевозчика приняло решение о проверке 48 самолетов Airbus, из-за чего пришлось отменить ряд рейсов. После проверки допущенные до полетов суда вернут в эксплуатацию.

В свою очередь в Rolls-Royce заявили, что им известно об инциденте с их двигателем.

Напомним, ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) потербовало провести проверку 2600 самолетов другого авиагиганта Boeing в связи с многочисленными случаями, причинами которых стали различные неисправности, в том числе брак со стороны производителя.

Гонконг, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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