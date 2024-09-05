Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 40 861 человек

Число погибших от израильских ударов по сектору Газа достигло 40 861 человек. 18 палестинцев убиты за минувшие сутки, включая 16-летнего подростка, передает телеканал «Аль-Джазира».

Израильские солдаты убили палестинского подростка в лагере беженцев Фара. Они «выпустили несколько пуль в ребенка, издевались над ним и не дали бригадам скорой помощи добраться до него». Еще три палестинца погибли, и многие были ранены в результате налета израильской авиации на группу людей около школы в районе Зейтун в городе Газа.

Также ЦАХАЛ устроила ночной рейд в гуманитарной зоне Аль-Маваси в центральной части Газы. Этот район считался постоянной безопасной зоной, но теперь беженцам пришлось уходить и оттуда. По данным телеканала, еще 4000 человек вынуждены были бежать из восточного Дженина под угрозой применения оружия.

По данным Минздрава анклава, количество жертв среди палестинцев достигло 40 861 человека, раненых – 94 398 человек.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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