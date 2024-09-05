В ОАЭ построят второй самый высокий в мире небоскреб

В Объединенных Арабских Эмиратах построят здание, которое станет вторым по высоте в мире. Об этом сообщает застройщик Azizi Developments.

Небоскреб под названием «Бурдж-Азизи» будет расположен в Дубае на Шейх-Заед-роуд. Планируемая высота здания – 725 метров. Стоимость проекта оценили в 1,63 млрд долларов. Предположительно, строительство завершится в 2027 году.

Дизайн башни спроектирован в прямоугольных формах, она сужается с увеличением высоты. Фасад здания будет полностью застеклен.

«Бурдж-Азизи» станет вторым по высоте зданием в мире после «Бурдж-Халифа», которое также находится в Дубае и насчитывает 828 метров. При этом новое сооружение обойдет по этому показателю башню Merdeka 118 в Куала-Лумпуре.

Дубай, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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