На Западе заявили о позоре и крахе режима Зеленского

Недавние действия киевского режима привели в замешательство западных политиков. Волну отставок некоторые считают крахом режима президента Украины Владимира Зеленского.

«Режим Зеленского терпит крах», – написал лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кертен в своем блоге, процитировав сообщение о массовой отставке украинских министров.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что перестановками в правительстве Зеленский пытается замять неудачу курской операции. Атаку на Курскую область эксперт прямо назвал позором киевского режима.

«Операция в Курской области стала абсолютным позором для Украины. Она больше не рассматривается как политическая победа, это стратегическое поражение, потому что резервы, необходимые для стабилизации фронта, застряли и уничтожаются», – сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Зеленский объяснил, что Украину ждет «крайне важная осень». Поэтому нужно усилить некоторые направления в правительстве.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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