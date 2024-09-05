Недавние действия киевского режима привели в замешательство западных политиков. Волну отставок некоторые считают крахом режима президента Украины Владимира Зеленского.
«Режим Зеленского терпит крах», – написал лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кертен в своем блоге, процитировав сообщение о массовой отставке украинских министров.
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что перестановками в правительстве Зеленский пытается замять неудачу курской операции. Атаку на Курскую область эксперт прямо назвал позором киевского режима.
«Операция в Курской области стала абсолютным позором для Украины. Она больше не рассматривается как политическая победа, это стратегическое поражение, потому что резервы, необходимые для стабилизации фронта, застряли и уничтожаются», – сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Зеленский объяснил, что Украину ждет «крайне важная осень». Поэтому нужно усилить некоторые направления в правительстве.
Киев, Наталья Рязанова
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