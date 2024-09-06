Великобритания планирует отправить своих заключенных в тюрьмы Эстонии

В британских тюрьмах наблюдается дефицит мест. Власти рассматривают возможность отправки заключенных в Эстонию. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По данным газета, британские тюрьмы настолько переполнены, что правительство рассматривает возможность отправки заключенных в другие страны, в частности, в Эстонию. Впервые о подобной инициативе стало известно осенью 2023 года во время пребывания у власти консерваторов во главе с Риши Сунаком.

Для Соединенного королевства подобное решение еще и выгодно с финансовой точки зрения. Так в Англии и Уэльсе содержание одного заключенного сейчас обходится в 50 тысяч фунтов стерлингов в год, в то время как в прибалтийской стране на то же самое будет тратиться от 10 тысяч до 20 тысяч фунтов стерлингов.

Строительство новых мест заключения также стоит значительно дороже, чем в других европейских странах. Оборудование одного места для заключенного обходится британской казне в 600 тысяч фунтов.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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