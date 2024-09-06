В Польше в частном доме обнаружили радиоактивные отходы

В Польше обнаружили контейнеры с радиоактивными отходами в частном домовладении. Об этом сообщают местные СМИ.

Правоохранители пришли с обыском в частный дом в населенном пункте Седлец Великопольского воеводства, чтобы проверить сообщение о хранящихся там опасных веществах. В результате было обнаружено более 50 источников радиации. Предположительно, речь идет о емкостях с радием.

На место прибыли спасатели, пожарные и специалисты по работе с радиоактивными веществами. Отмечается, что уровень радиации повышен, но не представляет угрозы для человека.

Район вокруг дома оцепили. По словам представителя местной администрации, эвакуации населения не потребовалось.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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