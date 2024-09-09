Китай анонсировал большие военные учения с Россией

Китай объявил в понедельник о совместных военных учениях с Россией. Они пройдут уже в сентябре. Отмечается, что военно-морские и военно-воздушные силы Пекина примут участие в учениях «Север-Джойнт-2024» в небе, акватории Японского и Охотского морей, у берегов России.

«Эти учения направлены на углубление уровня стратегического сотрудничества между китайской и российской армиями и усиление их способности совместно противостоять угрозам безопасности», – заявили в министерстве обороны Китая.

Два союзника направят военно-морские флоты для совместного морского патрулирования, а Китай также примет участие в российских стратегических учениях «Океан-2024» , говорится в заявлении. В министерстве не назвали точную дату проведения маневров.

Напомним, что в июле две страны уже провели совместные учения в водном и воздушном пространстве вокруг Чжаньцзяна, города в провинции Гуандун на юге Китая.

Пекин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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