Суд в ЕС оштрафовал Google на €2,4 млрд за нарушение конкуренции

Суд в Люксембурге обязал компанию Google выплатить штраф за нарушение правил конкуренции Евросоюза. Размер наказания – 2,4 млрд евро, говорится на сайте суда.
Еврокомиссия в июне 2017 года установила, что в 13 странах блока Google ставил свои сервисы на первые позиции в поисковой выдаче. Американская компания не согласилась с решением суда и прошла несколько уровней апелляции, но везде получила отказ.
Европейский суд в Люксембурге постановил, что Google обязана заплатить 2,4 млрд евро штрафа, поскольку ее поведение «носило дискриминационный характер и не подпадало под конкуренцию по существу».
Люксембург, Наталья Рязанова
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