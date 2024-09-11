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Стрелял по прохожим и поджигал вещи: украинец устроил дебош в Варшаве

В столице Польши задержали украинца, который стрелял по прохожим и выкидывал с балкона горящие вещи. Об этом сообщают местные СМИ.

В полицию поступило сообщение о хулиганских действиях гражданина на улице Кохановского в районе Беляны. Мужчина стрелял из окна из пневматического оружия, также у злоумышленника в руках заметили нож.

Полицейские попытались поговорить с дебоширом, но он открыл по ним стрельбу, а затем начал скидывать с балкона горящие предметы. Из-за этого возник пожар в квартире этажом ниже.

Тогда на место прибыл спецназ и в ходе штурма задержал мужчину, он оказался гражданином Украины.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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