ВОЗ удалось вывезти 97 больных и тяжело раненых из Газы в ОАЭ

Дипломаты Объединённых Арабских Эмиратов и сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сумели договориться с израильскими военными о перевозке 97 человек из сектора Газа в Эмираты. Под эвакуацию попали тяжело раненые и больные палестинцы, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус в своем блоге.

Эвакуацию организовали при содействии ВОЗ, МИД ОАЭ и других партнеров. Она стала самой крупной с октября 2023 года. Из анклава через КПП «Карм Абу Салем» вывезли 97 человек, среди которых были 45 детей.

Эвакуированных доставили в аэропорт Тимна (Рамон) в Израиле, оттуда прямым рейсом перевезли в Абу-Даби, где передали врачам.

Гебрейесус призвал создать медицинские коридоры на всех КПП из сектора Газа. Глава ВОЗ подчеркнул, что лучшим решением для всех раненых и больных жителей анклава станет прекращение огня.

По данным палестинского Минздрава, число жертв израильских ударов по Газе достигло 41 118 человек, еще 95 125 палестинцев ранены. Число пропавших без вести постоянно растет, поскольку у жителей анклава нет возможности достать людей из-под разрушенных зданий.

Абу-Даби, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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