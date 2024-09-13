российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 сентября 2024, 15:47 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Кении автомобиль насмерть сбил на тротуаре шестерых школьников

В Кении автомобилист сбил группу детей и скрылся с места аварии. В результате погибло шестеро школьников. Об этом сообщает Nation.

ДТП произошло на юге страны. Минивэн наехал на детей, которые стояли на тротуаре возле рынке в Икуте.

Пять девочек и один мальчик погибли от полученных травм. Уточняется, что все они были учениками начальной и средней школы.

Водитель уехал с места аварии, но его удалось быстро найти и задержать. В настоящее время он находится под стражей. Проводится расследование.

Найроби, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт,