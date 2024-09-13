В Кении автомобиль насмерть сбил на тротуаре шестерых школьников

В Кении автомобилист сбил группу детей и скрылся с места аварии. В результате погибло шестеро школьников. Об этом сообщает Nation.

ДТП произошло на юге страны. Минивэн наехал на детей, которые стояли на тротуаре возле рынке в Икуте.

Пять девочек и один мальчик погибли от полученных травм. Уточняется, что все они были учениками начальной и средней школы.

Водитель уехал с места аварии, но его удалось быстро найти и задержать. В настоящее время он находится под стражей. Проводится расследование.

Найроби, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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