ЕС готов выделить Украине кредит в 40 млрд евро без участия США

Евросоюз рассматривает возможность выделения Киеву до 40 млрд евро в виде кредита. Решение не будет зависеть от участия США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников.

По данным источников газеты, сумма кредита пока обговаривается. Предлагается выдать Украине от 20 млрд до 40 млрд евро. Окончательное решение будет принято после консультаций Еврокомиссии со странами ЕС.

Отмечается, что данная мера прорабатывается на фоне опасений Брюсселя, что Венгрия помешает предоставить США гарантии для участия в схеме с замороженными активами. Правительство венгерского премьер-министра Виктора Орбана пытается отложить данный вопрос до выборов американского президента.

План по финансированию Киева должен быть принят до октября, чтобы до конца года утвердить кредит, который будет выплачен траншами в дальнейшем. Основой является утвержденная в июне схема стран G7 по предоставлению Украине кредита на 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных активов России.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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